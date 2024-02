Russell Crowe, 'ricevute da Ascoli Piceno cittadinanza e olive'

"Oggi ho incontrato il sindaco di Ascoli Piceno e mi ha dato la cittadinanza onoraria della città, la maglia della squadra di calcio dell'Ascoli (con il suo nome, ndr) e una scatola di olive ascolane. Sono arrivato in albergo e ho chiesto al cuoco di cucinarle. Perfetto!", racconta Russell Crowe, scandendo l'ultima parola in italiano, arrivato oggi all'Ariston dove è atteso come ospite nella veste di musicista con la sua band.

"Mi hanno anche detto che ci sarà sempre una stanza a disposizione per me nell'hotel nella bellissima piazza del Popolo ad Ascoli", ha aggiunto il neo-cittadino ascolano ad honorem.



