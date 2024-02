Un videogioco per raccontare i Monti Sibillini

Il rilancio e la valorizzazione di un territorio possono passare anche attraverso videogiochi ed edutainment. E' la sfida lanciata alcuni mesi fa da una cordata di imprese, enti pubblici, associazioni culturali e docenti universitari che, sotto il coordinamento di PlayMarche srl, spin off dell'Università di Macerata, e dell'Istituto Omnicomprensivo Amandola, si sono aggiudicati il bando ministeriale per le scuole "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione" emanato con D.D. MI-MIC n.861 dell'11/03/2022 - Azione c) "Visioni fuori luogo".

Il percorso "Borghi e sentieri dei Sibillini", ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Amandola, Montefortino, Santa Vittoria in Matenano, dell'Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e gli studenti di alcune classi dell'Istituto Tecnico Economico, focalizzando l'attenzione alla valorizzazione del territorio con l'utilizzo di nuovi linguaggi, sviluppando competenze di programmazione digitale negli studenti delle classi superiori, attraverso la realizzazione di un pacchetto di serious game per raccontare in maniera innovativa il territorio. Un progetto che da un lato si inserisce nella lunga e consolidata tradizione dell'Istituto Omnicomprensivo di Amandola di sperimentare la didattica attraverso il linguaggio cinematografico e audiovisivo. Dall'altro poggia su partnership con l'Università di Macerata, Rainbow spa (il gruppo produttore di tanti cartoni animati e live action come le Winx), Eli srl, Ett spa, Officina di Computer Grafica. Sono stati coinvolti studenti delle aree montane delle province di Ascoli Piceno e Fermo, che hanno acquisito competenze 'trasversali': tecniche (computer grafica), metodologiche e organizzative. Nell'evento di presentazione a Santa Vittoria in Matenano (Fermo) sono state ripercorse tutte le fasi dallo storyboard alla creazione dei personaggi, dal game design al branding, fino alla comunicazione digitale. Ecco il link per scaricare il videogioco: https://iis-amandola.edu.it/borghi-e-sentieri-dei-sibillini/



