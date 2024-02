Sanremo: Marche inaugurano il Villaggio del Festival

Inaugurato oggi pomeriggio nel segno delle Marche il Villaggio del Festival a Sanremo presso Villa Ormond, con il taglio del nastro ufficiale. Dal 6 al 10 febbraio ogni giornata sarà dedicata a uno delle province delle Marche, che porteranno alla ribalta sanremese un assaggio visivo delle eccellenze turistiche e culturali del proprio territorio.

La prima giornata del calendario, domani 6 febbraio, sarà dedicata al capoluogo di regione, Ancona, con le musiche di Spontini di cui nel 2024 ricorre il 250/o compleanno, e il viaggio virtuale dentro la città con l'evento proposto dal Comune grazie alla tecnologia dell'Università Politecnica delle Marche.

"Oggi le Marche, dopo l'ottima figura alla Borsa del turismo, cominciano una settimana da protagoniste - il commento del presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini -. "Un'intuizione di qualche mese fa, sbocciata qui a Sanremo oggi, grazie all'adesione compatta ed entusiasta di tutti i territori che, tramite il fondamentale coordinamento dell'Anci, hanno colto questa occasione e si sono vestite a festa come la manifestazione richiede". In linea con Sabatini Lucia Albano, sottosegretaria al Mef. "La promozione dei piccoli borghi, delle tradizioni enogastronomiche, dei luoghi della cultura, oltre che delle peculiarità del nostro mare e delle nostre colline, è assolutamente in linea con la strategia nazionale di sviluppo turistico attuata dal Governo. Il nostro auspicio è che ci sia sempre un po' più delle Marche in Italia e nel resto del mondo".

Dalla Bit è arrivato anche il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli: "continua la voglia delle Marche di farsi conoscere oltre i confini regionali e marchigiani. A Roma lo scorso anno per il concorso equestre di piazza di Siena, spesso all'Ambasciata Italiana a Parigi, ora a Sanremo per una delle settimane italiane più nota al mondo, uno strumento importante per farci conoscere non solo in Liguria e nel nord Italia, ma nel mondo". Infine, Marco Fioravanti, presidente di Anci Marche ha espresso "soddisfazione per aver coinvolto tutti i 225 Comuni ed ogni provincia. Siamo convinti che sia una grande opportunità e che tutto il territorio ne potrà beneficiare".



