Pichetto, 'necessità assoluta modernizzare sistema acquedotti'

"Abbiamo acquedotti con perdite che superano il 40%, una media nazionale del 42%, quindi la necessità assoluta di modernizzare il sistema, fare le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie e avere soggetti più robusti che riescono a farle". Così il ministro il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto a margine del convegno a Castelfidardo (Ancona) per presentare il progetto "Anello acquedottistico antisismico dei Sibillini".

Al convegno, tra gli altri, il commissario post sisma 2016, senatore Guido Castelli, e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Il progetto punta all'autosufficienza idrica per il Centro Sud Marche (700mila abitanti, 134 Comuni).

"Ho accettato di buon grado di venire alla presentazione perché è un progetto pilota - ha detto il ministro - che può essere un modello nazionale da diffondere sulla realtà degli 8mila comuni". Molti dei 500 milioni necessari ancora da trovare?. "La caratteristica del nostro Paese finora è di essere incapace di spendere i fondi e non certo di non avere disponibilità. Confido sul fatto che la parte finanziaria sia la meno preoccupante.

Dall'altra parte ci vuole una responsabilizzazione: ci deve essere una tariffa adeguata e vedere la capacità di autofinanziarsi e di coprire la quota degli investimenti".

Fratin ha ricordato anche il cambiamento climatico in atto: "questa tropicalizzazione porta ad avere la pioggia per un quarto di giorni in meno con stesso quantitativo, la previsione di un futuro con più siccità, alluvioni, situazioni estreme"; "ha fatto emergere una deficienza precedente: raccogliamo solo l'11% dell'acqua piovana e abbiamo oltre 2.400 gestori di cui mille in economia per cui normalmente gestisce uno che ha tanto o niente, situazioni di diseguilibrio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA