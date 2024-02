Un miracolo da condividere, ecco il manifesto per ogni nuovo nato

Un manifesto celebrativo per ogni nuovo nato. L'iniziativa viene lanciata dall'Amministrazione comunale di Cerreto D'Esi in provincia di Ancona: l'auspicio è inaugurare, spiega il sindaco David Grillini, una "lunga serie di manifesti azzurri e rosa: ogni nuova nascita è una vera e propria festa, un segno di grande speranza per tutti noi, che merita di essere celebrato a dovere". Ieri il via al progetto con l'affissione del manifesto dedicato a Edoardo, primo nato del 2024 residente a Cerreto, con colori vivaci e grafica beneaugurante che ha sorpreso ed incuriosito i cerretesi in piazza.

Nel momento in cui i neo-genitori si recheranno in Comune per registrare il neonato, l'amministrazione si farà carico di dare il benvenuto al nuovo nato, coinvolgendo i genitori e proponendo di affiggere i manifesti, previo loro consenso. Sarà regalato un libricino accompagnato da una lettera di benvenuto firmata dal sindaco. Anche Cerreto, da tempo, non è immune al negativo fenomeno dell'inverno demografico: "La crescita della popolazione continua a risultare un'incertezza, fonte di preoccupazione per il futuro prossimo del Paese", dichiara la vicesindaco Michela Bellomaria con delega ai Servizi sociali.

"Ogni nascita di un nostro nuovo concittadino è un avvenimento considerevole per il futuro di Cerreto D'Esi; - conclude - nel quadro di difficoltà socio-economica, mettere al mondo un figlio è un atto di coraggio, soprattutto per noi donne lavoratrici, un atto d'amore per il futuro della nostra comunità, un miracolo che merita di essere celebrato e condiviso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA