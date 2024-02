Marche prima per potenza installata pro-capite da fotovoltaico

Le Marche, con 805 watt per abitante sono la regione italiana con la maggiore potenza installata pro capite per quanto riguarda il fotovoltaico. Un dato contenuto nel "Rapporto statistico - Solare fotovoltaico 2022" realizzato da Gse Gestore Servizi Energetici, società del ministero dell'Economia. Nello stesso anno il 5,1% dell'energia fotovoltaica prodotta in Italia è 'Made in Marche' grazie agli impianti presenti nella regione.

Per Enrico Cappanera, general manager di Smart Energy Blockchain, si tratta di "un ottimo punto di partenza". La società del Gruppo Green Investment, che si occupa di mobilità sostenibile e che ha sede a Jesi, è tra le europee selezionate da IPOready di Borsa Italiana, il programma di formazione finalizzato ad una Ipo di successo (offerta pubblica di titoli).

Il gruppo plaude all'entrata in vigore del decreto sulle comunità energetiche rinnovabili (Cer) con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si propone di stimola la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti green.

"Le CER rappresenta un passo decisivo verso la transizione energetica- conclude Cappanera - Noi general contractor sappiamo bene quanto sia importante per i cittadini vedersi riconosciute delle agevolazioni per aver abbracciato scelte virtuose".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA