Tuta italiana per astronauti Stazione Spaziale Internazionale

È esclusivamente italiana la tuta indossata per la missione Ax-3 (Axiom Mission 3) cui partecipa l'astronauta Walter Villadei, pilota della missione, colonnello di Aeronautica Militare. A produrla la start up di Fano (Pesaro Urbino) Spacewear: si chiama SFS2 (Smart Flight Suit2) ed ha superato tutti i test, le revisioni e le certificazioni richieste da Nasa che stabilisce i requisiti per poter essere ammessi e testati all'interno della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). "Siamo orgogliosi - dice Corinna Sperandini di Spacewear - di questo risultato ottenuto con grande impegno, lavoro, passione e fatica, di tante competenze e professionalità che hanno creduto in questo progetto". SFS2 è costruita con tessuti di ultima generazione e innovazione, dotata di massima ignifugità, resistenza a liquidi e fluidi e di leggerezza mai realizzata prima. Antistatica e antimagnetica, la tuta ha prestazioni di traspirabilità superiori a tessuti con le stesse doti, e garantisce il mantenimento della temperatura corporea.

Secondo Sperandini, la tuta "è nata con l'obiettivo di aumentare il comfort psicofisico dell'astronauta (è assemblata con oltre 200 pezzi), e per monitorare i dati medici aumentando controllo e sicurezza". La sfida è stata "rendere il materiale leggero, traspirante e termoregolatore" e "integrare funzioni di rilevamento dati, con il comfort e il design".

"Fondamentale" la collaborazione con Aeronautica Militare Italiana che ha dato origine ad una missione dai risvolti anche industriali del Made in Italy, con sinergie tra "scienziati, ingegneri ed esperti di design". La SFS2 è figlia della SFS1 che era stata predisposta e testata per la missione scientifica del 29 giugno 2023 dell'Aeronautica Militare Virtute 1 nel volo Galactic 01.



