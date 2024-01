Camera di Commercio e Regione Marche andranno a Sanremo

La Regione e la Camera di Commercio delle Marche sbarcano a Sanremo per promuovere il territorio con un focus particolare sui borghi e il luoghi colpiti dal sisma.

Saranno infatti presenti in esclusiva, fatta eccezione per la Regione Liguria che ospita la kermesse, dal 6 al 10 febbraio al Villaggio del Festival nel Parco di Villa Ormond, poco distante dal Teatro Ariston, luogo d'incontro di critici musicali, cantanti, giornalisti e protagonisti della manifestazione, molto visitato anche da turisti e curiosi.

L'iniziativa è stata illustrata oggi ad Ancona dal presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini assieme all'assessore alla Cultura della Regione Chiara Biondi e al direttore del Villaggio del Festival Giuseppe Grande. Sarà incentrata soprattutto sui social, ha spiegato quest'ultimo, perché tutte le immagini dei luoghi e dei Comuni più attrattivi delle cinque province delle Marche saranno visibili sul frequentatissimo sito del Villaggio del Festival (www.ilvillaggiodelfestival.it) che ospita anche molte iniziative collaterali. Le illustrazioni più suggestive saranno inoltre presenti in grandi pannelli (backdrop) all'interno del Villaggio, dove i visitatori e i protagonisti del Festival non mancheranno di scattare selfie e foto che incrementeranno la diffusione delle attrattive territoriali, assieme a flash mob e altre azioni scenografiche in loco.

"L'iniziativa - ha sottolineato in videocollegamento Guido Castelli, commissario straordinario di Governo per la ricostruzione e il rilancio dei territori colpiti dal sisma del 2016 - contribuisce a promuovere lo sviluppo economico, culturale e turistico delle aree del cratere alle cui imprese sono stati erogati oltre 500 milioni di euro di contributi per un investimento compressivo di circa un miliardo di euro".

Per Biondi e Sabatini costituisce inoltre "un importante risultato del lavoro di squadra ed un tassello di quell'attività di pubblicizzazione sempre più internazionale e innovativa che si svolge subito dopo la Bit".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA