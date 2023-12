Metalcoat inaugura sito Ascoli, rileva ramo azienda Plalam

È stato inaugurato oggi nella zona industriale di Ascoli Piceno il nuovo stabilimento produttivo di Metalcoat, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di coils preverniciati in alluminio e acciai. Lo scorso settembre si è aggiudicata l'asta del Tribunale di Milano relativa al ramo d'azienda di Plalam, uno dei principali produttori nel coil-coating, operativa da oltre 50 anni. Situate rispettivamente a Bergamo e Ascoli Piceno, Somaglia (Lodi), Cologno al Serio (Bergamo) e Gallarate (Varese), Metalcoat, Alusteel Coating, Alpine Anodizing e Aleu impiegano un centinaio di collaboratori e nel 2022 hanno raggiunto un fatturato aggregato di 54 milioni di euro con un incremento del 21% rispetto all'anno precedente.

"Noi, interamente italiani, competeremo con le multinazionali del nostro settore grazie a un piano d'investimenti di 10-12 milioni di euro nei prossimi tre anni, con il conseguente ampliamento delle linee produttive e le relative nuove assunzioni che andranno ad affiancare i dipendenti già oggi impiegati nello stabilimento" ha detto Matteo Trombetta Cappellani, presidente e amministratore delegato di Metalcoat. Lo stabilimento di Ascoli si estende su una superficie di 110mila metri quadri (di cui 60mila coperti), con due linee produttive di elettrozincatura e verniciatura.

Quest'ultima possiede una capacità produttiva di 42mila t/anno per i laminati in alluminio e di 110mila t/anno per quelli in acciaio zincato al carbonio e in acciaio inossidabile. Vi lavorano un centinaio di dipendenti, comprese 15 nuove assunzioni.

"Questa apertura conferma l'attrattività economica del nostro territorio - ha commentato il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti -. Il nuovo polo produttivo favorirà lo sviluppo economico locale, creando al tempo stesso nuovi posti di lavoro". "È importante che un'azienda rilevante nel panorama nazionale venga a realizzare un investimento significativo nelle Marche, ad Ascoli Piceno, rilanciando un settore strategico per il Sistema Italia come l'alluminio e l'acciaio", ha detto il presidente di Confindustria Marche, Roberto Cardinali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA