Pnrr: Bonomi, bene lo stimolo agli investimenti

"Con l'annuncio che parte di queste nuove risorse verranno dedicate allo stimolo agli investimenti si va nella giusta direzione": così il presidente di Confindustria nazionale, Carlo Bonomi, ha parlato stamani a Fermo dello sblocco della quarta rata del Pnrr.

"Sulla manovra finanziaria Confindustria, facendo sempre un ragionamento nel merito e non politico - ha spiegato - aveva detto che era ragionevole per le famiglie a basso reddito, ma incompleta sul lato dell'offerta, visto che per il settore delle imprese dava solo il 9% della manovra stessa e soprattutto non c'era lo stimolo agli investimenti". "Oggi - ha aggiunto - con il fatto che sono stati trovati gli accordi sulla modifica di 144 obiettivi su 295 del Pnrr e con l'annuncio che parte di queste nuove risorse saranno dedicate agli investimenti si va nella giusta direzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA