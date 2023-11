Marche tra regioni leader nautica, oltre 3.300 occupati

Con "3.309 occupati" le Marche sono "tra le regioni leader in Italia nella costruzione di navi e imbarcazioni" e "nel 2022 il fatturato nella regione ha superato un miliardo di euro" trainato soprattutto dalle "esportazioni che rappresentano oltre il 90% delle vendite".

Il dato è emerso da un approfondimento condotto dall'Università Politecnica delle Marche, presentato al Ridotto delle Muse di Ancona nell'iniziativa "Le Marche: la regione delle navi di lusso", dedicata all'industria nautica, organizzata dall'Associazione Marche Yachting & Cruising e dall'Adsp mare Adriatico centrale.

L'industria della nautica da diporto nella regione è specializzata nel settore yachting (67%), grandi yacht di lusso, super yacht,a manutenzione e refitting. Non solo cantieristica.

"L'80% delle attività è affidato a partner esterni" e "gli occupati indotti dalla produzione regionale sono oltre 10 mila".

La regione "è al quarto posto in Italia, che è prima nel mondo" per la costruzione di navi e imbarcazioni ha ricordato il presidente dell'Adsp mare Adriatico centrale Vincenzo Garofalo.

"Stiamo guardando la nautica da tempo come un grande biglietto da visita per le Marche, una grande opportunità di lavoro" e "una eccellenza" alla quale "dobbiamo destinare spazi adeguati alla crescita"; "lo sviluppo è stato enorme in poco tempo" e "nel Documento di programmazione abbiamo inserito questo obiettivo e continueremo a lavorarci sul piano regolatore per dare una risposta positiva agli operatori". L'industria nelle Marche "è nata più di 70 anni fa" ha spiegato il presidente dell'Associazione Marche Yachting & Cruising Maurizio Minossi, sviluppandosi mediante "cantieri leader a livello mondiale" "nel cruising di lusso" e "yacht", una filiera di fornitori che si imposta anche sui mercati internazionali quali "Olanda, Nord Europa e Turchia"; un settore che rappresenta "una eccellenza" delle Marche. La giunta regionale, ha detto l'assessore Andrea Maria Antonini, è vicina al comparto e crede nelle sue potenzialità: ha istituito un tavolo di lavoro dedicato alla nautica. Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti ha evidenziato come il settore sia un elemento caratterizzante e trainante dell'economia regionale.



