Acquaroli, da Aeroitalia scelta commerciale unilaterale

"Una scelta commerciale unilaterale dell'azienda (Aeroitalia, ndr), che non avrà ripercussioni sulla continuità territoriale". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su facebook a proposito della decisione di Aeroitalia di cancellare i voli da Ancona per Bucarest, Barcellona e Vienna dal 13 novembre e quelli di continuità territoriale per Milano, Roma, Napoli dall'ottobre 2024.

"Per le rotte estere - aggiunge -vogliamo annunciare che nelle scorse settimane è stato firmato un protocollo d'intesa con Ryanair per la promozione del territorio marchigiano nei prossimi anni. Dispiaciuti per la notizia appresa, continueremo comunque a lavorare affinché l'Aeroporto delle Marche continui a crescere in maniera seria e costante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA