Nuova sede per la Airforce, da Fabriano a Cerreto D'Esi

Airforce spa, azienda produttrice di cappe aspiranti da cucina e piani cottura Made in Italy e controllata della capogruppo Elica, ha annunciato il trasferimento della propria sede da Fabriano a Cerreto D'Esi (Ancona). La nuova sede ha una superfice di circa 15.500 metri quadrati, fa sapere l'azienda, il triplo della precedente "e consentirà un ulteriore efficientamento dei processi e della qualità di prodotti e servizi".

Il trasferimento nella nuova sede è stato accolto positivamente dai circa 105 dipendenti che hanno anche partecipato attivamente al trasloco avviato nelle tre settimane di pausa estiva di agosto, al fine di evitare stop produttivi e di consentirne la continuità. La sede di Cerreto è completamente ecosostenibile grazie ai pannelli fotovoltaici installati che permetteranno di ridurre le emissioni derivanti dalla produzione in un'ottica di rispetto dell'ambiente e del territorio circostante. "Il trasferimento della sede di Airforce a Cerreto D'Esi e l'ampliamento della sede produttiva è stato realizzato con l'obiettivo di continuare a migliorare la qualità e l'efficienza dei nostri prodotti e il benessere dei dipendenti", ha commentato Ruggero Pinto, general manager di Airforce.

"Abbiamo scelto di mantenere l'attività produttiva nel territorio coerentemente con i nostri valori: - conclude - il Made in Italy rappresenta per noi un orgoglio che ci permette di mantenere alta la qualità della nostra offerta".



