Jesi, Teamsystem dona 30 pc a studenti contro povertà educativa

Il Comune di Jesi, la Teamsystem di Pesaro e l' Azienda Pubblica Servizi alla Persona Asp Ambito 9 che riunisce 21 comuni della Vallesina hanno firmato oggi un protocollo di intesa sul contrasto della povertà educativa. Il protocollo impegna la tech company a donare 30 computer dismessi dall'azienda ma funzionanti ad altrettanti studenti in condizioni di svantaggio economico che ne sono sprovvisti. La partnership vede TeamSystem coinvolta anche in corsi di formazione e alfabetizzazione informatica degli assegnatari.

"Oggi non avere un computer è come non avere carta e penna", hanno spiegato in conferenza stampa il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, la presidente dell'Asp Gianfranca Schiavoni, e Daniele Lombardo, digital & marketing director di TeamSystem.

"E' un esempio di riutilizzo e di circolarità, e un progetto che aiuta a superare ostacoli sociali oggettivi", ha chiarito il sindaco. Per Lombardo, l'iniziativa "tocca quattro punti fondamentali del nostro agire: digitale, giovani, territorio, sostenibilità nel riutilizzo di strumenti che, non più performanti per le necessità complesse dell'azienda, possono continuare ad avere vita".

Sarà compito dell'Asp individuare i nuclei familiari in situazione di fragilità economica e sociale ai quali verranno destinati i pc. "Sin dalla pandemia da Covid - ha commentato la Schiavoni - gli strumenti informatici sono diventati i principali mezzi di apprendimento e si è accentuata la distanza tra le famiglie che ne dispongono e quelle in condizione di disagio. Questo servizio è un'opera di democrazia".



