Minori non accompagnati chiedono aiuto a poliziotti ad Ancona

Durante il normale servizio di controllo del territorio, agenti dell'Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico sono stati contattati in Piazza Roma, ad Ancona, da tre minori non accompagnati, di circa 15 anni, i quali in un inglese stentato, hanno chiesto aiuto ai poliziotti, perché soli in strada e senza rifugio. E' accaduto verso la mezzanotte scorsa.

Immediatamente gli agenti delle Volanti, malgrado l'ora tarda, si sono adoperati per accompagnare gli adolescenti in Questura e procedere alla loro identificazione con l'ausilio di personale della Polizia Scientifica, impegnato h24 per tutte le emergenze. Dopo le operazioni di identificazioni i tre ragazzi, tutti di nazionalità tunisina, sono stati affidati al Servizio emergenza minori, che ha provveduto al loro collocamento in strutture idonee.

Il Questore di Ancona: "esserci sempre, ed esserci prima, per consentire a qualsiasi soggetto fragile la tutela più opportuna e concreta."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA