Torna Demanio marittimo, notte dell'arte, architettura e design

La spiaggia di Senigallia (Ancona) torna a ospitare il 21 luglio una nuova edizione di "Demanio Marittimo. KM-278", manifestazione dedicata ad arti, architettura e design, che da 13 anni porta nella località balneare di Marzocca grandi nomi di artisti e autori, ricercatori e imprenditori, tutti impegnati in una serata e poi notte dedicata alla cultura e alla sperimentazione. L'iniziativa curata da Cristiana Colli e Pippo Ciorra si svolge, come da tradizione, dalle 18 alle 6 della mattina successiva: è promossa dalla rivista Mappe, Gagliardini Editore, dall'associazione Demanio Marittimo.Km-278 in collaborazione con Maxxi, Comune di Senigallia, Regione Marche e altre realtà private. Il tema di quest'anno è 'SpazioCorpo', inteso come relazione etica, artistica, scientifica e culturale collocata in una prospettiva progettuale, individuale e collettiva.

L'allestimento della manifestazione nasce da un concorso di idee tra gli studenti della Scuola di architettura dell'Università Tecnica di Vienna e si aprirà con l'omaggio all'artista di Morro d'Alba (Ancona) Enzo Cucchi. Nel programma spazio alla rigenerazione urbana e culturale con Florinda Saieva, fondatrice assieme ad Andrea Bartoli di FarmCulturalPark; si parlerà della nuova Albania che ha scommesso su cultura, qualità urbana e coabitazione col sindaco di Tirana Erion Veliaj. Tra gli altri ospiti, la scrittrice Anilda Ibrahimi, gli architetti Philippe Rahm, Matilde Cassani, Mario Cucinella, Michael Obrist e Pierpaolo Tamburelli; i giornalisti Massimiliano Tonelli e Antonio Lo Campo, lo storico dell'architettura Francesco Benelli, la neuroscienziata Martina Ardizzi, la docente di letteratura italiana all'Università di Ginevra Francesca Serra, il direttore del Museo del Design Italiano della Triennale Marco Sammicheli, il fotografo Mario Cresci e la chef di Jovanotti Maria Vittoria Griffoni. Al termine degli incontri, una maratona video accompagnerà gli ospiti verso l'alba con l'anteprima dei vari progetti con Rebeka Bratoz, Meriem Chabani and Allan Mensah. Info e programma su Mappelab.it.



