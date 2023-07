Premiata a Ginevra startup di scienziati marchigiani per diabete

La DiaTheris di Ginevra - progetto di due scienziati marchigiani Roberto Coppari di Senigallia e Giorgio Ramadori di Macerata, entrambi docenti all'Università di Ginevra - ha vinto il primo posto nella competizione per startup "Venture", concorso per imprenditori emergenti in Svizzera.

L'azienda detiene la scoperta della molecola S100A9, trattamento terapeutico per il diabete di tipo 1 che consente il controllo glicemico senza il rischio di ipoglicemia o chetoacidosi diabetica.

Su oltre 336 partecipanti, è stata riconosciuta come la startup più promettente nella categoria "Salute e Nutrizione" dalla commissione giudicante, costituita da un gruppo di esperti di fama mondiale del settore farmaceutico e finanziario, ed ha ottenuto un premio di 50mila franchi svizzeri. "La nostra startup è stata valutata come il progetto più promettente, quello con il maggior potenziale di sviluppo" ha fatto sapere Roberto Coppari.

Il programma DiaTheris ha l'obiettivo di coadiuvare il trattamento insulinico del diabete T1 con una terapia più semplice e sicura: "Semplificando e migliorando il trattamento del diabete di tipo 1 - aggiunge Coppari - DiaTheris mira a migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. È un premio che permetterà una maggiore visibilità a DiaTheris e al nostro obiettivo di portare questo trattamento per il diabete T1 all'applicazione clinica".



