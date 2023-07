Minuto di silenzio in Consiglio Marche per ricordare Forlani

Un minuto di silenzio in Consiglio regionale Marche ad Ancona per Arnaldo Forlani, pesarese, ex segretario della Dc ed ex presidente del Consiglio, morto a 97 anni il 6 luglio scorso. Il presidente dell'Assemblea legislativa Dino Latini lo ha ricordato in aula, prima di chiedere il minuto di silenzio. "A nome del Consiglio regionale - ha detto Latini - esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia dell'onorevole Arnaldo Forlani, scomparso pochi giorni fa all'età di 97 anni. E' stata la più alta e duratura personalità istituzionale che la nostra regione ha espresso nel secondo dopoguerra del secolo scorso a oggi".

"E' ingiusto ridurre l'immagine di Forlani all'ultimo periodo del suo impegno politico attivo e alle vicende giudiziarie conseguenti - ha sottolineato Latini, riferendosi ai fatti di Tangentopoli - Forlani ha sostenuto la spinta del centrosinistra di degasperiana memoria della Dc e portato la seconda generazione politica a governare in un periodo davvero difficile come gli anni '70". "Ugualmente, - ha proseguito il presidente del Consiglio regionale - è stato promotore di un sistema stabile di alleanze dei partiti alla fine degli anni '80 del secolo scorso, progenitrice della situazione sviluppatasi a seguito della seconda repubblica, dal 1994 a oggi. Per questo desidero esprimere le nostre condoglianze a nome dell'intero Consiglio regionale alla sua famiglia e a coloro che l'hanno conosciuto e visto il suo impegno, e segnalare come la parte più importante della sua vita - ha concluso Latini - dedicata al servizio alla comunità attraverso la politica l'abbia passata negli ultimi 30 anni quando, uscendo di scena, lo ha fatto in estremo silenzio dimostrando quanto fosse atteso al suo servizio della comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA