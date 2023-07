A Jesi dengue in giovane rientrato da viaggio all'estero

(ANSA) - JESI, 06 LUG - Caso di dengue a Jesi, in provincia di Ancona, accertato in un un giovane rientrato da un viaggio all'estero. L'uomo ha soggiornato nella propria abitazione e le sue condizioni sono in netto miglioramento.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Territoriale ne ha dato notizia al Comune di Jesi il quale, a titolo precauzionale, ha disposto l'immediata disinfestazione da zanzare invasive in un raggio di 200 metri dall'abitazione dell'ammalato. La zona interessata è quella di via Roma, nel perimetro tra l'incrocio con la rotatoria di via XX Luglio e l'incrocio con via Zara, comprendendo anche via Diaschi, via della Fornace e via Valche.

Le operazioni saranno effettuate a cura di una ditta specializzata in orario notturno per due notti, stasera e domani, dalle ore 23.30 a mezzanotte. Malgrado si tratti di prodotti disinfestanti non pericolosi per la salute, l'Ast raccomanda che, durante le operazioni, i residenti ed i dimoranti nelle vie interessate tengano le finestre chiuse e trattengano gli animali domestici all'interno delle abitazioni fino al mattino successivo. Si raccomanda inoltre di attendere almeno due giorni prima di consumare ortaggi e frutta presenti in orti o giardini ubicati nella zona interessata al trattamento. (ANSA).