In diecimila al Pellegrinaggio Macerata-Loreto

(ANSA) - MACERATA, 10 GIU - Circa 10mila pellegrini, giunti da tutta Italia, si sono raccolti questa sera allo Stadio Helvia Recina per la 45/a edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto. Per la prima volta da dieci anni a questa parte non c'è stata la telefonata di papa Francesco, ricoverato in ospedale.

Presenti invece varie autorità tra cui il sindaco Sandro Parcaroli. I pellegrini hanno atteso l'arrivo della Fiaccola della Pace, simbolo del pellegrinaggio per poi partire ala volta del santuario mariano di Loreto, dove arriveranno all'alba.

"Siate voi fiaccole della pace che illuminano con la speranza questo tempo buio" l'esortazione del cardinale Angelo De Donatis. "Chi cerchi?" il tema del pellegrinaggio 2023. (ANSA).