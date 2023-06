Caschi in testa e pistola in mano, rapinano una tabaccheria

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 09 GIU - Con in testa il casco, indossando guanti per non lasciare impronte, occhiali da sole e in mano una pistola, non si sa se vera o giocattolo, irrompono nella tabaccheria rivendita Sinopoli di via Lamberto Corsi a Fabriano (Ancona) e intimano alla sorella del titolare di non muoversi. Uno dei due malviventi, raggiunta la cassa, l'ha aperta rubando tutti i contanti: circa 1.200 euro. L'altro ha rubato qualche pacchetto di sigarette.

La rapina è avvenuta ieri pomeriggio, ma ne è stata data notizia solo oggi. Indagano i carabinieri della Compagnia di Fabriano. "Erano 10 anni che non si verificava una rapina in città", commenta sconsolato il titolare della tabaccheria, Giuseppe Sinopoli. I due uomini, giovani, italiani, pare con un accento meridionale, sono entrati ieri nella tabaccheria, probabilmente dopo avere atteso che non ci fosseo clienti, ma solo la sorella del titolare.

La rapina è durata pochi minuti poi sono fuggiti in sella a un motorino, facendo perdere le proprie tracce. Non è escluso che ad attenderli ci fosse un complice con un'automobile. Al vaglio dei militari i filmati della videosorveglianza interna del locale. (ANSA).