Maltempo: allagamenti e auto impantanata nel Maceratese

Ancora piogge molto intense nelle Marche nel primo pomeriggio, in particolare nel Maceratese: a Macerata, con alcune strade invase dall'acqua ma anche a Mogliano e Corridonia, dove si sono registrati allagamenti di cantine e garage, alberi caduti sulle carreggiate, ma anche ingrossamenti e fuoriuscite di acqua da fossi con conseguenti disagi per le persone e la circolazione stradale. A Mogliano in contrada Pescetto un'auto, verso le 15.30 si è impantanata in un fosso ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente: i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una persona che a causa delle forti piogge cadute nel pomeriggio di oggi, è rimasta bloccata insieme al conducente dell’auto in un avvallamento dove si era accumulato circa un metro d’acqua. La squadra di Macerata ha provveduto a soccorrere gli occupanti del mezzo, ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Sono oltre una quindicina gli interventi effettuati dai pompieri. La situazione è poi migliorata dopo le 17.30. Nella regione, da metà maggio, quando venne diramata un'allerta arancione in corrispondenza anche con le alluvioni in Emilia Romagna, si è quasi costantemente in una fase di allerta gialla per criticità idrauliche, idrogeologiche o solo di temporali, che riguarda praticamente l'intero territorio colpito di volta in volta, in zone diverse, da nubifragi. Nei giorni scorsi erano state bersagliate le zone di Fano e di Ancona, poi quella di Macerata pesantemente colpita anche la sera del 5 giugno in particolare nelle frazioni di Sforzacosta e Villa Potenza. (ANSA).