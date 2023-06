Anpas-Cardiologia, corsi di rianimazione gratuiti per studenti

(ANSA) - ANCONA, 08 GIU - Al via "LifeGenZ" il nuovo corso di rianimazione dedicato alle scuole superiori delle Marche. Anpas Marche e i cardiologi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche di Ancona uniti danno vita all'iniziativa per formare una nuova generazione capace di effettuare il primo soccorso. Le lezioni a scuola verranno tenute con metodologie innovative che prevedono l'uso dei cellulari e nuove tecnologie.

"La morte cardiaca improvvisa è la terza causa di decesso più̀ frequente nel mondo, un trend in crescita purtroppo anche nelle Marche. - ricorda l'Anpas Marche - Un inizio tempestivo delle manovre di rianimazione cardiopolmonare è in grado di aumentare di 2-4 volte il tasso di sopravvivenza".

Per questo, con l'obiettivo di formare quante più persone possibili fin dalla giovane età alla pratica delle manovre di primo soccorso Anpas Marche, in collaborazione con i medici dirigenti del reparto di Cardiologia dell'AOU lanciano il progetto che prevede corsi di primo soccorso completamente gratuiti e a disposizione degli Istituti Superiori della regione.

"Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di ricovero ospedaliero e di mortalità, da qui nasce l'idea di far crescere consapevolmente una generazione che sia in grado di affrontare le manovre di primo soccorso. - afferm la dottoressa Ilaria Battistoni - Con il massaggio cardiaco nei primi cinque minuti dall'attacco, oltre a tenere in vita il paziente, si evita il danno neurologico. Molto spesso si ha paura di aiutare e questi corsi nascono per dare sicurezza ai ragazzi su come intervenire con piccolissime azioni che possono fare la grande differenza nella vita di una persona".

"Anpas Marche è da sempre in prima linea nella formazione sulle tecniche di primo soccorso alla popolazione", sottolinea il presidente Andrea Sbaffo. (ANSA).