Nelle Marche 8 Potes turistiche supportano soccorso in estate

Potenziate nelle Marche le Potes, postazioni territoriali di emergenza sanitaria: la Giunta regionale ha infatti disposto l'attivazione di Potes turistiche nei territori di Gabicce Mare, Senigallia, Numana-Sirolo, Porto Potenza Picena, Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio, Cupra Marittima e Grottammare.

"Potenziando le Potes nelle zone della riviera che registrano un afflusso significativo di turisti - dichiara il vice presidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini sulla delibera di Giunta - vogliamo offrire un servizio non solo a chi sceglie le Marche come località di vacanza, ma anche ai residenti".

Le 8 Potes turistiche, fa saper la Regione, verranno così distribuite: "una per la Ast di Pesaro-Urbino di tipo autistaªsoccorritore ed infermiere (Msi) nel territorio di Gabicce Mare con copertura diurna e serale (fasce orarie 8-14 e 18-24) tra il 15 giugno e il 15 settembre 2023; due per la Ast Ancona: una di tipo MSl con copertura 10-18 nel territorio di Numana-Sirolo, e una di tipo autista-soccorritore e soccorritore (Msb) con copertura notturna (fascia oraria 20 - 8) nel territorio di Senigallia, entrambe dal 1 luglio al 3 settembre e nel fine settimana del 9 - 10 settembre". Inoltre: "una per la Ast Macerata: si tratta di una Msi per Porto Potenza Picena, nella fascia oraria 10-18, dal 1 luglio al 3 settembre e nel fine settimana del 9-10 settembre; due per la Ast di Fermo: una Msb tra le 10 e le 18 nel territorio di Porto Sant'Elpidio e una Msb dalle 10 alle 18 nel territorio di Porto San Giorgio nel periodo dal primo luglio al 3 settembre 2023 e nel fine settimana del 9-10". Ci saranno due Potes "per la Ast di Ascoli Piceno una Msb con copertura nella fascia oraria 10-18 nel territorio di Grottammare; una Msb con copertura 10-18 nel territorio di Cupra Marittima, sempre dal 1° luglio al 3 settembre 2023 e nel fine settimana del 9-10". "La copertura dei costi - comunica la Regione - rientra nei budget assegnato alle Ast".

"Grazie alla filiera di governo Lega sono state potenziate le Postazioni Territoriali di Emergenza Sanitaria per il periodo estivo", commentano con soddisfazione i consiglieri regionali leghisti, espressioni delle varie province marchigiane, il vicecapogruppo in Consiglio Mirko Bilò, la consigliera Linda Elezi, Monica Acciarri, Renzo Marinelli, Anna Menghi, Giorgio Cancellieri e Luca Serfilippi. Tutti ringraziano "il vicepresidente e assessore Filippo Saltamartini per la fattiva collaborazione sui presidi strategici".(ANSA).