Viola il divieto di avvicinarsi all'ex compagna, arrestato

Due mesi fa aveva denunciato l'ex compagno perché da gennaio la perseguitava e in più occasioni l'aveva picchiata; qualche giorno ha segnalato la presenza fuori casa dell'uomo, già destinatario di una misura di avvicinamento nei suoi confronti, che tentava di accedere nell'abitazione. In soccorso di una donna nel Fermano è intervenuta sul posto una pattuglia della polizia, inviata dalla Sala operativa della Questura di Fermo, ed ha arrestato l'uomo per la violazione del divieto di avvicinamento.

L'ex compagno, come già avevano accertato gli investigatori, era ossessionato dalla fine della relazione con la donna e dalla gelosia nei suoi confronti: l'aveva pedinata, chiamata insistentemente ed era entrato nell'abitazione della donna danneggiandone la serratura. Per questo era stato sottoposto a divieto di avvicinamento ma, nonostante la misura esistente, ha continuato a cercare l'ex compagna fino a presentarsi qualche giorno fa sotto la sua abitazione, chiedendo di entrare. La donna ha invece segnalato subito la circostanza alla Questura che ha inviato una pattuglia. L'uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura. La mattina seguente il Tribunale ha convalidato la misura cautelare e, valutata la grave condotta, inottemperante al divieto di avvicinamento, ha disposto la custodia in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile nella stessa giornata. (ANSA).