Terremoto: al via demolizioni a Villa Sant'Antonio di Visso

(ANSA) - VISSO, 03 GIU - Dopo sette anni e mezzo dalle grandi scosse sismiche che sconquassarono le Marche e il Centro Italia, a Villa Sant'Antonio - frazione di Visso, in provincia di Macerata - sono stati avviati i lavori di demolizione e messa in sicurezza degli edifici danneggiati. Si tratta per lo più di abitazioni private - una quindicina - e l'opera di demolizione è propedeutica alla loro ricostruzione.

I lavori contemplano anche la rimozione delle macerie e dovrebbero concludersi entro la fine del mese di giugno. Villa Sant'Antonio era stata una delle frazioni maggiormente colpite dai terremoti, una sorta di porta di ingresso a Visso che nei giorni immediatamente a ridosso del sisma, era difficile anche percorrere per le tante macerie cadute. -- (ANSA).