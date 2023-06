Cambiato porto alla Humanity 1, non più Ancona ma Civitavecchia

(V. "La Humanity 1 salva 30 migranti..." delle 14.33) (ANSA) - ROMA, 03 GIU - Cambiato il porto assegnato alla nave Humanity 1, che ha a bordo 30 migranti soccorsi in area di responsabilità maltese. Non più Ancona, come comunicato in un primo tempo dalle autorità italiane, ma Civitavecchia (Roma), secondo quanto fa sapere la ong Sos Humanity. (ANSA).