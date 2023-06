Rete Comuni sostenibili, Pesaro città della sostenibilità

Efficienza energetica, incremento delle piste ciclabili, pagamento dei fornitori a tempo di record e zero consumo di suolo. Sono solo alcuni dei settori in cui il Comune di Pesaro si è contraddistinto per un miglioramento concreto e tangibile, tanto da essere "misurato" e certificato dalla Rete dei Comuni Sostenibili.

Nella sala del Consiglio comunale è stato presentato il secondo Rapporto di sostenibilità del Comune: non solo, si tratta del primo capoluogo ad aver ricevuto il secondo Rapporto di sostenibilità dopo quello del 2022. Per la Rete sono intervenuti Maurizio Gazzarri, responsabile analisi e sviluppo del monitoraggio, e Marco Filippeschi, coordinatore del comitato scientifico. Per l'amministrazione comunale il sindaco Matteo Ricci e l'assessora alla Sostenibilità e alla Coesione Maria Rosa Conti. Per la Rete dei Comuni Sostenibili, c'erano Valerio Lucciarini De Vincenzi e Giovanni Gostoli, presidente e direttore dell'Associazione.

"Prosegue dunque al meglio il percorso di avvicinamento di Pesaro all'appuntamento con il 2024, - sottolinea il Comune - quando rivestirà ruolo di Capitale italiana della cultura con il titolo La natura della cultura".

La "relazione di Pesaro con la Rete dei Comuni Sostenibili è molto salda: oltre a essere stato il primo comune delle Marche ad aderire, ha ricevuto all'assemblea nazionale di Roma dello scorso marzo la 'Bandiera Sostenibile 2023' e si è già prestato come tappa per il progetto Comuni Sostenibili on the road, il cui filmato è stato proiettato durante la presentazione del Rapporto. Inoltre, in estate si svolgerà proprio a Pesaro il CaterRaduno di Caterpillar Rai Radio 2, che è anche media partner di Comuni Sostenibili on the road.

L'iniziativa di presentazione del secondo Rapporto di sostenibilità ha fatto parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 di ASviS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e del Simposio stili di vita sostenibili, organizzato dallo stesso Comune negli ultimi dieci giorni di maggio per affrontare il tema della sostenibilità in tutte le sue declinazioni e applicazioni settoriali, insieme a enti locali, studenti, associazioni ed esperti. (ANSA).