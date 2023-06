E' pronta la nuova Beach arena di San Benedetto del Tronto

E' pronta la Beach Arena di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Il sindaco Antonio Spazzafumo e l'assessore allo Sport Cinzia Campanelli hanno presentato oggi il nuovo impianto durante la conferenza stampa che ha introdotto il primo grande evento del 2023 che si terrà proprio nell'ex-campo "Rodi" appositamente riconvertito: la tappa rivierasca della Supercoppa Italiana di Beach Soccer.

Realizzata in pochissimo tempo per far fronte alla necessità di uno spazio dedicato agli sport sulla sabbia dopo la dismissione obbligata dell'area sita nello spazio dell'ex-camping, la nuova Beach Arena ha una capienza di 800 posti ed è attrezzata con un impianto di illuminazione a led che permette di disputare anche incontri in notturna. Il cuore dello spazio sono le due aree di gioco regolamentari: una attrezzata per il beach volley e il beach tennis, l'altra per il beach soccer.

"La Beach Arena - ha detto il sindaco - sarà la nuova casa della Happy Car Samb, che merita di avere uno spazio a fronte dei molti e grandi successi che ha riportato, ed è uno spazio che restituiamo alla città con l'orgoglio di chi ha lavorato con rapidità ed efficienza per ovviare alla perdita, imposta dalle normative regionali, dello spazio sulla spiaggia antistante l'ex-camping". (ANSA).