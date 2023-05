Ecofest dal 2 giugno all'Oasi Riviera San Bartolo a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 31 MAG - Quarantotto eventi tra natura, benessere e cultura e quattro giorni di festa intorno al tema "rispetto per la vita sulla terra", con Ecofest 2023 presso la Fondazione Oasi Riviera San Bartolo di Pesaro, parco protetto di 250mila metri quadrati a picco sul mare Adriatico.

Dal 2 al 5 giugno, un cartellone ricco di iniziative mira a sensibilizzare la collettività sui temi della sostenibilità ambientale, ed in particolare sugli obiettivi del punto 15 dell'agenda Onu 2030: proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità.

Tra gli appuntamenti, seminari, laboratori, concerti, mostre, workshop ed eventi culturali, con artisti, esperti e maestri del settore. Dallo Yoga al Nordic Walking, dalle degustazioni di prodotti a km zero, non mancheranno le attività creative per bambini, utilizzando solo materiali di recupero. Si potrà anche adottare una pianta alla nascita di un figlio e contribuire all'incremento di ossigeno nell'aria.

Tanta la musica, a partire da "Le quattro stagioni" di Vivaldi, con Orchestra Sinfonica Rossini, Henry Domenico Durante violino solista e concertatore e Giuseppe Esposto voce recitante. Tra gli special guest di Ecofest 2023, anche Jacopo Fo, scrittore, attore, regista, fumettista, blogger e attivista italiano che, domenica 4 giugno ore 21 propone lo spettacolo "Ecologia, follia e dintorni remix". (ANSA).