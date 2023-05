Acquaroli, vittoria Silvetti importante per sintonia di azione

(ANSA) - ANCONA, 29 MAG - "Sicuramente bella questa vittoria di Daniele Silvetti ad Ancona, per noi nella filiera politica fondamentale perché c'è la stessa sintonia di programmi, di azione, di strategie e di tattiche e c'è anche una condivisione delle priorità e degli obiettivi". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che guida un esecutivo di centrodestra, ha voluto descrivere gli effetti del successo del neo sindaco di centrodestra che ha battuto al ballottaggio Ida Simonella, assessora uscente di una giunta dem. Acquaroli ha celebrato la vittoria, dopo 30 anni di governo del centrosinistra ad Ancona, in piazza Roma insieme al neo sindaco, ad altri esponenti del centrodestra tra cui il commissario post sisma Guido Castelli, e a una folla di sostenitori e candidati.

Sorrisi abbracci, selfie di gruppo sul palco.

Sugli obiettivi condivisi e prioritari, ha rimarcato Acquaroli, "lavoreremo sin da subito come avremmo lavorato con chiunque ma quando c'è un'affinità di natura politica questa filiera ci garantisce meno dispersione di energie per mettere a terra le cose che sono poi importanti per il nostro territorio".

"Noi abbiamo parlato di porto, di infrastrutture - ha aggiunto -, di città capoluogo: è importante per Ancona ritrovare con forza il ruolo di città capoluogo ma è fondamentale anche per le Marche avere un capoluogo forte per percezione, servizi, dinamiche. E' fondamentale essere uniti per la sfida del rilancio del nostro territorio". (ANSA).