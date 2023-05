Premio letterario Franco Fortini, 165 opere e 54 finalisti

(ANSA) - FANO, 10 MAG - Prima selezione del Premio internazionale Franco Fortini: 165 opere arrivate, 54 finalisti.

Il Premio letterario internazionale "Franco Fortini" sarà, per il secondo anno, parte del programma di Passaggi Festival e sarà assegnato sabato 24 giugno con cerimonia ufficiale, durante la manifestazione di Fano (Pesaro Urbino), nella rassegna di poesia Passaggi diVersi.

Il Premio, aperto alle raccolte di poesia edite da gennaio 2022 a gennaio 2023, all'ottava edizione, onora la memoria di Franco Fortini: rifugiatosi durante la guerra per ragioni razziali in Svizzera, partecipò alla Resistenza in Val d'Ossola; nel ruolo di coscienza degli intellettuali di sinistra dai tempi del Politecnico di Vittorini, di cui fu redattore, fino ai Quaderni piacentini, costituì un punto di riferimento per le giovani generazioni, applicando l'intelligenza del saggista a temi non soltanto letterari ma anche politici e culturali.

Sono 165 i libri giunti all'8/a edizione. La Giuria ha selezionato una rosa di cinquantaquattro volumi.

Tra i libri delle grandi e medie case editrici si segnalano Verso la ruggine di Prisca Agustoni (Interlinea), L'aria è una di Anna Maria Carpi (Einaudi), Sempre mondo di Massimo Gezzi (Marcos y Marcos), La grande nevicata di Federico Italiano (Donzelli), Con la gente dal ponte di Dimitris Lyacos (il Saggiatore), La colpa al capitalismo di Francesco Targhetta (La Nave di Teseo), Apolide di Mary Barbara Tolusso (Mondadori) e Dove sono gli anni di Gian Mario Villalta (Garzanti). Molte sono opere dI piccole case editrici in questa prima selezione, tra cui Waves di Vincenzo Bagnoli (industria & letteratura), La lepre di sangue di Daniele Barbieri (Arcipelago itaca), Gemello falso di Antonio Bux (Avagliano), Il compleanno e altre opere di Florinda Fusco (Argolibri), Dispositivi di Stefano Guglielmin (Marco Saya), In simmetria con la morte di Yang Lian (Nino Aragno), Estranea (Canzone) di Maria Pia Quintavalla (Puntoacapo), Poesie d'aria di Gabriella Sica (Interno libri) e Sulle pendici dell'altro di Lucia Triolo (Macabor).

Entro maggio la Giuria comunicherà i risultati delle altre selezioni e la cinquina finalista. (ANSA).