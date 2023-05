A Macerata statue Padre Matteo Ricci e Paolo Xu Guangqi

(ANSA) - MACERATA, 10 MAG - Inaugurazione e benedizione a Macerata della statue di Padre Matteo Ricci e Paolo Xu Guangqi alla presenza del Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. La cerimonia ha visto svelate le due opere d'arte poste sulla facciata della Cattedrale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista e giunte dall'Oriente grazie alla generosità dei cattolici cinesi di Pechino e Shangai.

"Un'offerta importante nel segno dell'amicizia e nel nome del gesuita maceratese - si legge in una nota - e del suo prediletto amico e allievo" che ha vissuto dapprima un momento importante con il saluto delle Istituzioni e la Santa Messa celebrata dal cardinale Parolin.

Il Segretario di Stato Vaticano è stato accolto in città dal vescovo mons. Nazzareno Marconi, dal sindaco e presidente della Provincia Sandro Parcaroli e dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, insieme alle alte cariche civili e militari del territorio. "Quando la incontrai per la prima volta circa nove anni fa presentandomi come neo vescovo di Macerata - ha ricordato mons. Marconi -, lei mi accolse con la sua squisita amabilità facendomi subito presente che il legame tra questa città e la Chiesa cinese per il tramite di Padre Matteo Ricci era un fatto significativo e come Vescovo avrebbe toccato anche la mia missione pastorale. La fede e la bellezza sono le due ali cui il legame tra la Chiesa di Macerata e quella cinese, in particolare le comunità di Pechino e Shangai, camminano e cammineranno insieme speriamo per tanto tempo - ha aggiunto, riferendosi al dono delle due statue -, siamo grati a questi fratelli che pur tanto lontani nello spazio hanno voluto essere vicini nell'affetto". (ANSA).