Pusher nascondeva droga in auto dismessa e girava con la pistola

Quasi mezzo chilo di hascisc, circa tre etti di cocaina purissima, dentro i fanali e la batteria di un'auto abbandonata nel cortili di casa, ma anche una pistola calibro 9 completa di cartucce tenuta in auto sotto il sedile lato guida della propria autovettura, forse a scopo intimidatorio per 'assicurare' il buon fine di affari di droga.

I sequestri sono stati operati dalla Squadra Mobile di Ancona, Sezione Antidroga sabato scorso dopo numerosi servizi di appostamenti e pedinamenti fatti anche di notte. Arrestato per per detenzione di arma clandestina priva di matricola e detenzione di varie sostanze stupefacenti a fini di spaccio, quindi con l'aggravante della continuazione, un cittadino albanese, venditore di auto usate, ritenuto dagli investigatori il capo di una fitta rete di spacciatori di cocaina e hascisc nell'Anconetano.

Durante le fasi della perquisizione, anche con l'ausilio delle Unità cinofile della Questura, gli investigatori hanno rinvenuto la droga e una pistola clandestina, con caricatore rifornito con 7 cartucce calibro 9, potenziate con ogiva a testa cava, e altre 14 cartucce di scorta. Rinvenuti e sequestrati anche 450 euro. L'arrestato, venditore di auto usate, secondo gli investigatori, in realtà era solito rifornire direttamente i pusher locali, non occupandosi dello spaccio al dettaglio.

