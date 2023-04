Pasquetta: ad Ascoli 33mo Campionato Mondiale di 'scuccetta'

Giunto alla 33ma edizione, anche quest'anno è andato in scena ad Ascoli Piceno il tradizionale Campionato del Mondo di "scuccetta" che ha richiamato tante persone in piazza Arringo, nonostante il tempo inclemente a causa, soprattutto, della temperatura decisamente bassa rispetto al periodo, tanto che nei dintorni del capoluogo è apparsa la neve, anche a quote relativamente basse.

La gara consiste nel battere uova sode una contro l'altra; vince quella che rimane integra. La vittoria quest'anno è andata a Carlotta Luci, 8 anni ascolana. Circa un migliaio le uova sode che sono state messe e disposizione da Nazzareno Migliori, promotore e anima della manifestazione, il cui incasso (i partecipanti versano una piccola quota) è andato all'Aism di Ascoli. Simbolicamente in gara anche il senatore Guido Castelli, commissario alla ricostruzione post sisma, e il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti. (ANSA).