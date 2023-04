Scuole alla scoperta del Teatro Pergolesi di Jesi

(ANSA) - JESI, 01 APR - Tornano nei mesi di aprile e maggio le visite guidate alla scoperta del Teatro Pergolesi di Jesi, dedicate alle scuole. Oltre 500 studenti, dalla Scuola Primaria alla Secondaria di secondo grado, avranno accesso al foyer, alla sala teatrale, alle Sale Pergolesiane del Ridotto e ad alcuni spazi solitamente riservati agli addetti ai lavori, come camerini, sartoria e palcoscenico. Nel percorso condotto dalle guide Raffaela Gattini, Katia Buratti e Francesca Serpentini, l'uscita didattica "Storie e segreti del Teatro Pergolesi" offre occasione per visitare e conoscere uno dei più rilevanti teatri storici delle Marche, di approfondire la vita e l'opera di Pergolesi e di Spontini, i due celebri compositori che in questo territorio sono nati e di familiarizzare con i mestieri dello spettacolo dal vivo. Le Marche sono la "regione dei 100 teatri": da questa unicità è scaturita la volontà dell'assessorato regionale alla Cultura di avanzare una candidatura per il riconoscimento dei teatri storici marchigiani come patrimonio culturale Unesco. Il Teatro Pergolesi di Jesi, inaugurato nel 1798, è uno dei più rilevanti teatri storici delle Marche. È il tipico teatro all'italiana, un maestoso edificio fatto costruire da un gruppo di nobili cittadini con una sala a ferro di cavallo, tre ordini di palchetti e al quarto piano il loggione.

Dal 1968 è Teatro lirico di Tradizione, prestigioso riconoscimento del Governo Italiano. Opera, prosa, danza, concerti… si è sempre impazienti davanti al suo sipario pronto per aprirsi ma forse non tutti sanno che il teatro ospita nel Ridotto anche una piccola esposizione museale. Le Sale Pergolesiane e Spontiniane raccontano la vita e l'opera dei due celebri compositori che in questo territorio sono nati. (ANSA).