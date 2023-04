Comunali: Tajani, ad Ancona possiamo vincere

(ANSA) - ANCONA, 01 APR - Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è convinto che il centrodestra può vincere le amministrative di maggio ad Ancona, città storicamente di sinistra, unico capoluogo di regione al voto. "Abbiamo un candidato, Daniele Silvetti (di Forza Italia, ndr) che è espressione del territorio - ha detto a margine di una manifestazione elettorale -, che ha guidato con grande maestria il Parco del Conero, quindi un impegno per la tutela dell'ambiente, abbiamo una colazione di centrodestra unita e coesa. Sono convinto che Daniele Silvetti sarà il prossimo sindaco di Ancona, per cambiare, per guardare alle riforme, per aiutare le Pmi, gli artigiani, i commercianti, per fare sviluppare il porto che è un elemento fondamentale per la crescita non solo della città e della regione ma di tutta l'Italia centrale". Prima dell'appuntamento elettorale, Tajani ha incontrato gli operatori del porto, che gli hanno espresso "preoccupazione". "Il porto va potenziato - ha osservato - perché è il porto di una regione industriale. Ancona guarda verso i Balcani, che devono rappresentare sempre di più un'opportunità per il nostro Paese. Va rafforzato anche il sistema infrastrutturale". (ANSA).