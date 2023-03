Serra di marijuana in casa, un arresto a Senigallia

(ANSA) - ANCONA, 31 MAR - Un arresto, sette chili di droga sequestrata assieme all'attrezzatura per una serra in casa e giro di spaccio interrotto. Questo l'esito di un'operazione antidroga della Polizia di Senigallia (Ancona) che ha ammanettato un 50enne del posto. L'uomo è già noto alle forze dI polizia per un precedente arresto sempre in materia di produzione e coltivazione di stupefacenti. Durante la perquisizione mella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuta una serra idonea alla produzione di marijuana: all'interno vi erano i box illuminati per la coltivazione delle piante, le apparecchiature elettriche e le sostanze necessarie per produrre grossi quantitativi di piante. Ne sono state trovate anche più di 50, alcune delle quali in piena produzione con le infiorescenze già pronte per la raccolta, e decine di contenitori con diversi quantitativi di marijuana. In tutto sono stati sequestrati circa 7 kg di droga, oltre ai materiali e prodotti necessari all'attività illecita. Nella mattinata di oggi, si è svolta al tribunale di Ancona l'udienza per la convalida dell'arresto: il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. (ANSA).