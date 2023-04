Pnrr: Acquaroli, governo sta facendo molto per rimodularlo

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 31 MAR - "Le 'macchine' della Regione, dei Comuni e degli enti locali non erano preparate ad una serie di risorse così cospicue per cui le procedure è chiaro che devono essere supportate dalla macchina amministrativa".

Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, intervenendo ad Ascoli Piceno in un convegno sulla ricostruzione, presente il ministro agli Affari Europei Raffaele Fitto. "In questo senso - ha aggiunto - credo che il governo stia facendo tantissimo per cercare di rimodulare il Pnrr e per consentire di mettere in campo tutte quelle risorse possibili sulle opere che possono essere cantierabili a stretto giro e poi riprogrammare e riprogettare quelle che, come noi avevamo già detto al Governo Draghi e al Governo Conte, sarebbe invece importante condividere coi territori, in base alle loro potenzialità: altrimenti - ha concluso Acquaroli - c'è il rischio di avere risorse che per burocrazie e procedure non saremo in grado di mettere a terra". (ANSA).