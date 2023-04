Disabilità: Locatelli, proposta revisione norma 'dopo di noi'

(ANSA) - OSIMO, 30 MAR - "E' in partenza in questi giorni il tavolo per una proposta di revisione della norma sul 'dopo di noi', una norma che forse quando è nata era straordinaria e ora ha bisogno di vedere delle maglie più ampie per dare la possibilità a tutti di trovare un accompagnamento per la vita autonoma e indipendente". Lo ha detto all''ANSA la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo Centro Nazionale della Fondazione della Lega del Filo d'Oro a Osimo (Ancona), che assiste persone sordocieche e pluriminorate fisiche e sensoriali, alla quale è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo vari interventi, in particolare di rappresentanti dei famigliari degli utenti, la ministra ha raccolto da loro "sollecitazioni corrette perché - ha sottolineato Locatelli - serve sempre un percorso di accompagnamento e chi opera in questo settore non può essere lasciato solo". "Mi ha fatto piacere sentire dal papà, dal signor Orlandini, il tema del 'durante e dopo di noi' perché è in partenza in questi giorni - ha annunciato la ministra - il tavolo per una proposta di revisione della norma, una norma che forse quando è nata era straordinaria e ora ha bisogno di vedere delle maglie più ampie, per dare la possibilità a tutti di trovare un accompagnamento per la vita autonoma e indipendente". (ANSA).