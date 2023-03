Terremoto: Comune Castelsantangelo si sostituirà a proprietari

(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA, 28 MAR - "Siamo pronti a intervenire su quegli immobili che impediranno la ricostruzione completa di Castelsantangelo sul Nera, lo faremo dando attuazione, di fatto, al Testo unico della ricostruzione privata che consente alle amministrazioni comunali di agire dinanzi a proprietari inerti, dissenzienti o irreperibili": così il sindaco Mauro Falcucci, spiega all'ANSA, la delibera approvata dalla sua giunta che dà al Comune la facoltà di sostituirsi ai proprietari degli immobili danneggiati.

"Il Comune - aggiunge il sindaco - potrà adottare i provvedimenti di occupazione temporanea e le misure necessarie ai fini della realizzazione degli interventi unitari di demolizione o ricostruzione degli aggregati edilizi".

"Lo potremo fare sia in presenza di proprietari inerti, dissenzienti o irreperibili, sia nei casi in cui non si raggiunga il quorum del 51% ai fini della regolare costituzione del consorzio obbligatorio, sia nei casi in cui il consorzio venga regolarmente costituito ma con una percentuale di partecipazione inferiore al 100%", specifica Falcucci.

"Sarà così possibile dare concreta attuazione alle previsioni del Piano urbanistico attuativo e realizzare quanto necessario al fine di salvaguardare il principio di completezza della ricostruzione e l'effettivo recupero dei centri storici, contrastare il deprezzamento degli immobili e garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché ridurre i processi di spopolamento delle aree interne", conclude il sindaco. (ANSA).