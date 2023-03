Ad Ancona un Belvedere intitolato a don Giussani

(ANSA) - ANCONA, 25 MAR - Da oggi il suggestivo Belvedere di Ancona che dai giardinetti di via Panoramica si affaccia sul mare, porta il nome di 'Mons. Luigi Giussani teologo ed educatore'. Così recita infatti la targa intitolata al sacerdote, nato nel 1922 e morto nel 2005, fondatore del movimento cattolico Comunione e Liberazione, scoperta nel pomeriggio dalla sindaca Valeria Mancinelli assieme al presidente del Consiglio comunale Tommaso Sanna.

"L'iniziativa - ha detto Mancinelli - rappresenta, nel centenario della nascita di don Giussani il riconoscimento dell'amministrazione per l'impronta da lui lasciata in città, che ho avuto modo di conoscere da vicino nell'incontro con quanti seguono il suo esempio, secondo il quale i valori non vanno solo predicati, ma concretamente praticati".

L'intestazione del Belvedere, ha spiegato Sanna, esponente di Comunione e Liberazione e ideatore dell'iniziativa, era stata approvata con delibera comunale il 18 ottobre 2022 e doveva essere inaugurata poco tempo dopo, ma il terremoto del 9 novembre ha ritardato la cerimonia. "Il mio incontro con Cl - ha detto - risale agli anni delle scuole superiori, quando conobbi l'allora diacono don Alberto Pianosi nel 1973, che m'introdusse al carisma di don Giussani che negli anni ha forgiato la mia vita. Ritengo, come diceva Paolo VI, che coinvolgersi in politica sia la più alta forma di carità, e ringrazio l'amministrazione per la sensibilità dimostrata nel contribuire ad iniziative come il Centro di aiuto allo studio, il Banco farmaceutico e il Banco alimentare".

Alla manifestazione hanno preso parte tra gli altri gli assessori comunali Paolo Marasca, Ida Simonella (candidata sindaco del centrosinistra) e Stefano Foresi, parroci, cittadini e esponenti di Cl. Durante la cerimonia è stato anche diffusa una registrazione della voce di don Giussani. (ANSA).