Terremoto: a Senigallia Diocesi 'sposta' cattedrale danneggiata

(ANSA) - SENIGALLIA, 24 MAR - A quasi cinque mesi dal terremoto a largo della costa adriatica, rimane ancora chiusa la cattedrale di Senigallia (Ancona). Si protraggono infatti le complesse verifiche sui danni provocati nei vari edifici di culto e la Diocesi di Senigallia corre ai ripari riorganizzando le attività religiose. Dopo la chiusura della basilica di San Pietro Apostolo, in piazza Garibaldi, e un iniziale periodo di celebrazioni alla chiesa della Maddalena, nella vicina via Cavallotti, è stato deciso di "spostare" le funzioni di cattedrale nella chiesa di Santa Maria Assunta, meglio nota come "auditorium dei Cancelli" in via Arsilli, di proprietà sempre della Diocesi di Senigallia.

La decisione ha carattere temporaneo, con validità da sabato 25 marzo fino a che non si riaprirà il duomo. A partire dalla stessa data riaprirà invece un altro edificio religioso fino a oggi chiuso ai fedeli: si tratta della chiesa di Santa Maria del Ponte al Porto, in cui sono stati effettuati degli interventi di ripristino a seguito delle crepe createsi con il sisma del novembre 2022. (ANSA).