Libro sui 100 anni marcia su Roma presentato ad Ascoli Piceno

Si è svolta in tranquillità, ad Ascoli Piceno, la presentazione di "Cento-Eredità di una rivoluzione", il libro-giornale che celebra il centenario della marcia su Roma attraverso "ritratti, aneddoti e storie" del Ventennio fascista. L'evento, a cui hanno partecipato una cinquantina di persone, è stato organizzato da CasaPound e si è svolto all'interno di un bar di un centro sportivo.

L'appuntamento nei giorni scorsi aveva sollevato diverse polemiche politiche, scaturite dalle prese di posizione di esponenti della sinistra ascolana e marchigiana. Polemiche che hanno consigliato anche una presenza discreta delle forze dell'ordine all'esterno del centro sportivo. L'opera, che contiene i "ritratti" di cento personaggi che hanno segnato quel periodo, è stata presentata da uno degli autori, Omar, che ha spiegato: "questo lavoro è un tentativo per far conoscere un periodo, questa opera è un tributo di verità". (ANSA).