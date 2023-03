A14:Battistoni (Fi),tra aprile e maggio fine lavori primo tratto

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 24 MAR - "Il sopralluogo svolto presso il cantiere autostradale della A14 San Benedetto del Tronto - Grottammare, così come richiesto ai vertici di Aspi in audizione presso la Commissione Ambiente alla Camera, ha chiarito alcuni punti sia sulle tempistiche di ultimazione dei lavori che sulla viabilità e sicurezza del tratto autostradale".

Lo comunica in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente della Camera e commissario regionale di Forza Italia, Francesco Battistoni in occasione del sopralluogo sul tratto autostradale marchigiano dell'A14.

"La mia presenza insieme ad alcuni colleghi della Commissione - aggiunge - mi ha permesso di avere rassicurazioni da Aspi sul termine dei lavori di messa in sicurezza per le due gallerie, Pedaso e Monte Renzo, che verranno ultimati tra metà aprile e fine maggio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 264/06 e la direttiva europea sulla sicurezza per le gallerie. Con la chiusura dei lavori di sicurezza di questi due tratti autostradali - prosegue Battistoni - si restituirà alla cittadinanza un'arteria viaria molto importante per decongestionare il traffico e, parallelamente, si potrà proseguire con la messa in sicurezza e ammodernamento degli altri tratti stradali di cui - conclude - la Commissione Ambiente sarà informata costantemente da Aspi, prevedendo altri sopralluoghi, propedeutici ad informare i cittadini marchigiani dello stato dei lavori in atto". (ANSA).