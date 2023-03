Mood 2023, due-giorni Orienteering Ancona, Ostra e Senigallia

Una gara 'long' ad Ancona la mattina del 29 aprile, tappa del City race euro tour (Cret) nel circuito di gare europee, una competizione 'sprint-promozionale' nel pomeriggio a Ostra; una 'middle' per tutti gli atleti il 30 aprile a Senigallia arricchita da altre competizioni tra cui il Campionato scuole regionali, il primo campionato Fssi (per atleti sordi) e Coppa Italia di Trail-O (disabili fisici). Sono attese in tutto circa 800-1.000 persone al Mood 2023 - Marche outdoor orienteering days, due giorni di orienteering che toccherà le tre città: la disciplina coniuga sport, turismo, ambiente, sostenibilità e inclusività visto che permette anche ad atleti paralimpici di misurarsi nell'esplorazione del territorio e della città che si vivono tutti i giorni che diventano l'impianto sportivo della manifestazione. L'obiettivo è raggiungere diversi punti sulla base di una mappa nel minor tempo o, nel caso delle gare di Trail-O, con la massima precisione possibile.

Alla presentazione, in Regione, presenti tra gli altri, l'assessore alla Cultura Sport e Istruzione Chiara Biondi, l'assessore al Bilancio Goffredo Brandoni, il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, il direttore regionale di Trenitalia Fausto del Rosso, il direttore regionale del Coni Fabio Luna, il presidente del Comitato paralimpico Marche Luca Savoiardi e l'anima della manifestazione, Matteo Dini, presidente della Picchio Verde Asd, realtà ormai consolidata nel panorama orientistico, e delegato Fiso (Federazione italiana sporto orientamento-Marche).

Il meeting sportivo internazionale è patrocinato dalla giunta e dall'Assemblea legislativa regionale delle Marchge, dai Comuni di Senigallia, Ancona e Ostra. Si partirà sabato 29 aprile da Senigallia per raggiungere Ancona con un treno gratuito messo a disposizione dei concorrenti dalla Regione attraverso Trenitalia direzione regionale Marche. Nel capoluogo, teatro di gara varie zone in grado di accontentare gli orientisti più esigenti. Nel pomeriggio tappa a Ostra tra le colline intorno al borgo medievale "Bandiera arancione", tra vicoli, piazza e cinta muraria. Domenica la gara si sposta a Senigallia tra il centro storico roveresco, il mare e i giardini del Parco della Pace.

