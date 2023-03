Covid: Gimbe; +3,8% casi Marche in 7 giorni, incidenza a 27

Secondo i dati della Fondazione Gimbe, nella settimana tra il 10 e il 16 marzo, nelle Marche si è registrato un lievissimo peggioramento dell'incidenza di casi Covid per 100.000 abitanti (da 26,6 a 27,7) e si è evidenziato un aumento dei nuovi casi (3,8%) rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda la situazione a livello provinciale, ad Ancona rilevato il valore più alto dell'incidenza (31; -2,7% rispetto alla settimana precedente; seguono Fermo (28; invariato), Ascoli Piceno (27; +12,2%), Pesaro e Urbino (23; +14,3%), Macerata (20; -7,7%).

La Fondazione Gimbe ha comunicato che "dopo tre anni sospende il report settimanale relativo al monitoraggio indipendente della pandemia Covid-19 e della campagna vaccinale", continuerà "ad aggiornare i dati sul sito web" e rimane disponibile "a fornire approfondimenti puntuali su richiesta".

Riguardo ai ricoveri, fa sapere ancora Gimbe, le Marche restano sotto media nazionale per posti letto in area medica (2,9%) e in terapia intensiva (0%) occupati da pazienti COVID-19.

Infine, in relazione ai vaccini, anti-Covid, la percentuale di popolazione che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 16,3% (media Italia 14%) a cui aggiungere la popolazione temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 0,8%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 15% (media Italia 15,8%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 2,6%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 23,4% (media Italia 31,3%), e con quinta dose è del 10,8% (media Italia 15,7%). La popolazione di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 20,7% (media Italia 35,4%) a cui aggiungere un ulteriore 2% (media Italia 3,2%) solo con prima dose. (ANSA).