Droga: hascisc e marijuana in casa, arrestato fornaio

Dopo l'arresto e il sequestro di 1,3 kg di hascisc effettuati nei giorni scorsi, gli agenti di polizia del Commissariato di Senigallia, con il contributo dei poliziotti di Fano e della Squadra Mobile di Ancona, hanno arrestato ieri un fornaio/pizzaiolo di 44 anni trovato in possesso di 175 grammi di hascisc e marijuana, oltre a materiale per confezionare le dosi. L'uomo, domiciliato nell'entroterra fanese, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

I sospetti sull'arrestato si sono concretizzati nell'arresto dopo un lungo appostamento e pedinamento avvenuto con auto civetta nella periferia nord di Ancona, il controllo dell'uomo a bordo della propria auto e con una perquisizione personale e locale, eseguita in seguito nell'immobile di residenza del medesimo.

Nell'abitazione rinvenuti i 175 grammi di hascisc suddivisi in 29 involucri, un panetto e mezzo, oltre a sostanza stupefacente del tipo marijuana per circa 3 grammi. Trovato e sequestrato anche materiale atto al confezionamento, comprovante la fiorente attività di spaccio, e cioè un bilancino di precisione, numerose buste in cellophane ritagliate con fori di forma circolare e la somma di 650 euro, ritenuto provento dell'attività illecita.

I riscontri hanno fatto scattare l'arresto del 44enne che, su disposizione del pm di turno di Pesaro, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione. Il provvedimento restrittivo è stato poi convalidato. (ANSA).