Campionati Nazionali Universitari a giugno a Camerino e dintorni

(ANSA) - ANCONA, 17 MAR - I Campionati nazionali universitari (Cnu) 2023 si svolgeranno nelle Marche, con la partecipazione di tutti i Centri Sportivi Universitari d'Italia e l'arrivo di circa 3.000 mila atleti. Giunto alla 76a edizione, il più importante evento sportivo universitario a livello nazionale si terrà, dal 17 al 25 giugno 2023, a Camerino, Caldarola, Castelraimondo, Matelica, Pieve Torina, San Severino Marche, Serravalle di Chienti, coinvolgendo anche altri Comuni limitrofi, in provincia di Macerata,, tutti feriti dal terremoto del 2016,ma arrivando fino a Civitanova Marche per il beach volley. Il Comitato organizzatore è il Centro Universitario Sportivo (Cus) di Camerino che vanta una lunga esperienza nell'organizzazione di eventi agonistici a livello locale, nazionale e internazionale. Saranno coinvolte tutte le università italiane, con una previsione di 5,000 presenza tra agonisti, accompagnatori e delegazioni. Una ventina le discipline sportive interessate, a partire dall'atletica leggera, calcio a 11, judo, karate, lotta, pallacanestro, pallavolo, rugby, scherma, taekwondo, tennis e altre opzionali (beach volley, mountain bike, ciclismo, scacchi, tiro con l'arco, calcio balilla e tiro alla fune). I Cnu 2023 sono stati presentati oggi, ad Ancona, presso la sede della Regione Marche,alla presenza del sottosegretario all'Economia Lucia Albano. La manifestazione, secondo il presidente Francesco Acquaroli, "è una vetrina nazionale per Camerino e per le Marche che, grazie allo sport, continua a parlare anche di turismo e di promozione del territorio. Un'opportunità di rilancio per il territorio colpito dal sisma, che riaccende la stagione turistica, aiuta la destagionalizzazione e, tramite lo sport, porta tanti giovani a conoscere le Marche". (ANSA).