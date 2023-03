Turismo: Giunta Marche approva Piano annuale da 4,8 milioni euro

(ANSA) - ANCONA, 15 MAR - La Giunta regionale delle Marche ha approvato il piano annuale delle attività del turismo, che comprende iniziative rivolte agli enti locali, agli operatori e alle imprese, a progetti di valorizzazione turistica e alle attività di funzionamento dei servizi regionali. "Con il Piano annuale approvato in giunta, che dovrà ora avere i necessari passaggi in Commissione e di concertazione con gli operatori del settore - spiega il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli - si consolidano le politiche regionali di programmazione turistica e di promozione, che si attuano in piena collaborazione e sinergia con l'Atim. Siamo al lavoro per potenziare l'immagine e l'offerta turistica regionale e i dati record stabiliti nell'anno 2022 ci dimostrano che siamo sulla strada giusta ma che c'è ancora molto da fare per promuovere le Marche in Italia e nel mondo". Come annunciato alla Bit di Milano, i dati della stagione 2022 hanno registrato per le Marche un record storico, con oltre 11,3 milioni di presenze e 2,5 milioni di arrivi, + 21,58% rispetto all'anno precedente, nel 2023 la Regione continuerà a puntare sulla promozione delle Marche nei mercati internazionali in piena sinergia con l'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione. Il Piano è stato inviato alla commissione consiliare competente e sarà condiviso con il Tavolo di concertazione del settore.

La dotazione del Piano è di circa 4,8 milioni, risorse che vanno sommate ai fondi assegnati all'Atim, ulteriori 3,9 milioni per le attività legate alla promozione turistica ma anche ai progetti per l'internazionalizzazione. A questi si aggiungeranno le risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt), dalla Programmazione Por e Poc Fesr 2021-2027 e da alte progettazioni. (ANSA).